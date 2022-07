Jeśli ktoś nie chce lub nie może udać się do punktu sprzedaży, to rejestracji można dokonać również bezpłatnym SMS-em wysyłanym na nr 80106. Wystarczy wpisać w jego treści ZAREJESTRUJ XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY (gdzie XXXXXXXXX to numer telefonu, a YYYYYYYYYYYYY to numer karty SIM) Oprócz tego kartę SIM w Plusie można zarejestrować online poprzez logowanie się do Banku Millenium.



Więcej informacji na temat rejestracji karty SIM w sieci Plus można znaleźć na stronie plus.pl.