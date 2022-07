- Ponieważ zebraliśmy nadwyżkę, czyli około 1,800,000 zł (plus wpływy z licytacji), to zgodnie z opisem zbiórki przekażemy je na fundusz ukraińskich sił zbrojnych prowadzony przez Narodowy Bank Ukrainy. Do końca tygodnia, gdy zbiórka zostanie ostatecznie zamknięta, ta suma może dalej rosnąć – napisał Sierakowski na facebookowym profilu.