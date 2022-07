Polacy zebrali 23 mln na drona dla Ukrainy

A skoro już zrzuciliśmy się na zabijanie zła, bo nie chcieliśmy już na to zło patrzeć, rozmawiać o nim, wątpić, płakać, pytać ani oddać czerwonych guzików nieodpowiedzialnym i tchórzliwym politykom, a tylko to zło eliminować, to co później? Może zbiórki na inne zła, o których nie warto już rozmawiać ani z nimi rozmawiać, a czas je zabijać lub eliminować. Może zbiórki na chemiczną kastrację księży pedofilów, na kamienie do kamienowania pisowców, na reedukacyjne obozy dla homofobów i rasistów, na siłowe zaszywanie ojców alkoholików. Ale zaraz… ci z naprzeciwka, co w wakacje remontują swoje życie wiertarką udarową? No ich też bym dobrymi nie nazwał. A skoro dostaliśmy nadludzkie poczucie sprawczości, to w masowych zbiórkach przeciwko złu możemy łatwo utopić wszystkie wątpliwości.