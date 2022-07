Polskie czołgi PT-91 Twardy są już w Ukrainie. Pomogą wyzwalać okupowane tereny

Kadłub PT-91 jest wykonany ze spawanych płyt stalowych. Wzmocniono go materiałem kompozytowym. Wieża ma nieco zmienioną konstrukcję w porównaniu do pojazdu T-72M1. W najgrubszym miejscu chroni ją pancerz o grubości 280 mm. Ochronę pojazdu i załogi stanowi pancerz reaktywny ERAWA. Pojazd posiada nakładany pancerz reaktywny oraz jest wyposażony w lemiesz do samookopywania się.