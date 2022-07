Covid-19 to faktycznie przeszłość. Teraz zaraża Covid-22

Covid jak gra FIFA, wychodzący co roku? Na to się zanosi. Już od dawna pojawiały się głosy, że po pandemii musimy przyzwyczaić się do życia z koronawirusem. Stanie się on czymś w rodzaju grypy, czyli choroby sezonowej, która z nami już zostanie, ale nie będzie tak groźna, jak na początku.