Alfa, beta, delta i... centaurus. Skąd się wzięła nazwa nowego podwariantu koronawirusa?

Przypadek nazywania BA.2.75 "centaurusem" nie jest pierwszym przypadkiem zaniechania używania systematyki przyjętej przez WHO. W myśl zasad przyjętych przez WHO kolejne warianty powinny być nazywane w myśl kolejnych liter alfabetu. Tak więc po delcie mamy mniej znane warianty SARS-CoV-2 takie jak epsilon (B.1.427 i B.1.429), eta (B .1.525), jota (B.1.526), ​​kappa (B.1.617.1), dzeta (P.2) i my (B.1.621, B.1.621.1). Po my kolejne warianty winny być nazywane odpowiednio ny, ksi i omikron. Jednak WHO zdecydowała się przeskoczyć z my do omikron. Dlaczego?