Karabin WKW ZMT 50 jest przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów punktowych z odległości do 1700 m oraz niszczenia sprzętu technicznego z odległości do 2000 m (lekko opancerzone pojazdy terenowe, cele osłonięte lekkimi osłonami polowymi, samoloty i śmigłowce na lotnisku, stacje radiolokacyjne, urządzenia techniczne, urządzenia optoelektroniczne). Zakres temperatur użytkowania broni wynosi od -40 stopni C to +55 stopni C.