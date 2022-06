Sprzęt zostanie wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostawy będą zrealizowane w najbliższych kilku - kilkunastu miesiącach, obecnie zdolności produkcyjne HSW to 20 - 30 sztuk rocznie. Wartość transakcji to ok. 3 mld zł, jest to pierwszy klient eksportowy na ten rodzaj sprzętu

- podaje dzinnik.pl.