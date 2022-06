Rosyjskie wojsko: wyrzutnia rakiet z chipem z pralki

Ukraińskie służby zaprosiły amerykańskich specjalistów z Conflict Armament Research do wspólnych badań rosyjskiego uzbrojenia, jakie zostało wykorzystane podczas napaści na Ukrainę i odebrane poległym żołnierzom. To nie lada okazja, by przyjrzeć się bliżej temu nowocześniejszemu uzbrojeniu, jak chociażby systemy naprowadzania rakiet. Okazuje się jednak, o czym donosi New York Times, że wiele do odkrycia nie było. Rzeczone uzbrojenie jest bowiem zbudowane z amerykańskiej i europejskiej elektroniki.