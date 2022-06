Sam nie wierzę, że to piszę. Photoshop będzie dostępny za darmo

Photoshop, najpopularniejszy program do obróbki zdjęć i grafiki na świecie, nie należy do najtańszych narzędzi na świecie. Niby 40 zł miesięcznie za podstawowy pakiet Adobe Photography Plan (Photoshop + Lightroom) to niewiele, ale w skali roku daje nam to prawie 500 zł. Tymczasem nie dość, że nie każdy potrzebuje pełnej funkcjonalności Photoshopa, to jeszcze na rynku coraz łatwiej o tańsze, pełnoprawne alternatywy – jednorazowy zakup potężnego Affinity Photo to blisko dwukrotnie niższy koszt niż rok korzystania z pakietu Adobe. Nie mówiąc już o darmowych programach i aplikacjach, które większości ludzi wystarczą w zupełności do zaspokojenia podstawowych graficznych potrzeb.