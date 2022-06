Zarówno Rosja, jak i Japonia, twierdzą, że Kuryle to ich terytorium. Prawne rozwiązanie tego sporu jest trudne z uwagi na podpisane na różnych etapach różne, wzajemnie wykluczające się porozumienia. Faktem jest jednak to, że Wyspy Kurylskie na dziś okupowane są przez Rosjan. To, że Japonia nadal tego nie akceptuje. I to, że wszelkie próby rozwiązania tego sporu dyplomacją spełzły na niczym. Niejednokrotnie w związku z powyższym dochodziło do niebezpiecznych sytuacji na morzu i w powietrzu potencjalnie mogących doprowadzić do wojny. Obu krajom udało się jej do tej pory uniknąć.