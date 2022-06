Broń od Amerykanów już strzela w rosyjskie cele. Jest wideo z Ukrainy

GMLRS to precyzyjna amunicja rakietowa 227 mm. Minimalna odległość do celu to 15 km, a maksymalna to 70 km. Masa głowicy to 91 kg. Prędkość na końcowym odcinku lotu to 2,5 Ma. HIMARS może przewozić wyrzutnię sześciu takich pocisków.