To, co podoba się ukraińskiemu dowódcy Aleksandrowi w czołgu T-80BWM służącym Rosji w latach 2020-2022, do którego się przesiadł po uszkodzeniu chłodnicy w jego T-64, to system obserwacji termowizyjnej. Ma on zasięg obserwacji do 5 km. Na krótszych dystansach do 3 km jest w stanie wykryć nocą dziki. Żołnierz dodaje, że jest zdeterminowany bronić kraju do końca, bo ma małe dzieci.