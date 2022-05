Zniszczenie supermoździerza 2S4 Tulipan to z pewnością przyjemny akcent, ale także wyraźny sygnał wskazujący, że relacje medialne z frontu obserwują obie strony i przygotowując je nieprawidłowo, można przypadkiem narazić swoje siły na… nadmierne zainteresowanie wroga. Dopóki jednak robi to Rosja, to nie ma co narzekać.