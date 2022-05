Pierwsza grupa badaczy przyjrzała się zachowaniu przeciwciał. Jej badania wykazały, że osoby zaszczepione i następnie zarażone Omikronem posiadały antyciała o znacznie wyższej skuteczności niż inni badani. W tym na inne warianty koronawirusa, z Deltą włącznie. Co więcej, zwiększona została skuteczność przeciwciał znajdujących się w śluzie nosowym, co daje możliwość neutralizacji wirusa zanim ten przeniknie do organizmu.