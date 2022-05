Unia Europejska ogłasza koniec pandemii. Już nawet samolotem na wakacje polecisz bez maseczki

Oprócz tego maseczek nie będą musieli już nosić pracownicy lotnisk oraz linii lotniczych, w tym stewardzi i stewardessy, co jest określane jako duży krok na drodze powrotnej do normalności sprzed pandemii, na co wszyscy czekamy. Unia Europejska zachęca jedynie do tego, aby zachowywać się "odpowiedzialnie", a osoby zakatarzone i kaszlące mimo to powinny maseczkę zakładać.