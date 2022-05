Ukraińcy to fachowcy, co za strzał. Kolejny rosyjski Ka-52 zestrzelony w pięknym stylu

Ka-52 był namierzany laserem przez długie sekundy, a mimo to maszyna pozostawała nieruchomo w zawisie. Dla mnie oznacza to, że albo systemy ostrzegania nie działały, albo nie są tak skuteczne jak na papierze i praktyce okazują się bezużyteczne. Niewykluczone też, że załoga, z niewyjaśnionych powodów, zwyczajnie zignorowała ostrzeżenie. Być może polegała zbytnio na systemie L-370V52 "Witebsk", który teoretycznie ma możliwości urządzenia do emisji pasywnych zakłóceń.