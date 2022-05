Rosjanie zostawili po sobie cmentarzysko czołgów. Taki pogrom zrobił “Uber dla rakiet”

W maju doszło do kolejnego wielodniowego starcia okupanta z obrońcami Ukrainy. Walki prowadzone były w okolicach rzeki Doniec Siewierski, która przepływa przez obwody charkowski i ługański. Otrzymaliśmy informację, że Rosjanie, którzy kwartał temu pod wodzą dyktatora i zbrodniarza wojennego Władimira Putina wywołali wojnę w Ukrainie, ponieśli ogromne straty i zostali odparci. Teraz do sieci trafił film, na którym widać, co po nich zostało.