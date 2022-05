Rosjanie nie mogą uwierzyć w skalę porażki podczas przeprawy przez Doniec. Ukraina starła w pył cały batalion

Możliwe zatem, że to właśnie przebijające się coraz częściej do opinii publicznej informacje o prawdziwym przebiegu wojny spowodują zmiany nastawienia Rosjan do wojny na Ukrainie. Coraz więcej osób widzi jak bardzo różni się przekaz serwowany przez media państwowe od informacji docierających z frontu innymi drogami. Z czasem, gdy do swoich domów nie będą wracały coraz większe rzesze żołnierzy, oficjalna narracja Kremla upadnie, a wtedy nawet miłość do Putina nie pomoże temu reżimowi.