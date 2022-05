Strzyżak sarni wczepia się w swojego żywiciela i bardzo trudno zdjąć go ze skóry. Owad ten raci wtedy skrzydła i staje się podobny do zwykłego kleszcza. Konsekwencją ugryzienia przez latającego kleszcza będzie ból i swędzenie, mogące utrzymać się nawet do trzech tygodni, a czasami i dłużej. Jako że strzyżaki sarnie są niewielkich rozmiarów - do 5-6 mm - bardzo trudno je zauważyć. Dlatego leśnicy radzą, aby podczas wypraw do lasów ubierać raczej jasne ubrania. Dzięki temu łatwiej dostrzeżemy chodzące po nas owady, w tym jak zwykle groźne kleszcze i ich latających znajomych.