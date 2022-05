Jeśli zależy nam na tym, by uczeń miał stałe miejsce do pracy, to faktycznie wybór komputera stacjonarnego może wydawać się lepszym wyjściem. Wybór laptopa dla ucznia ma jednak wiele zalet - przede wszystkim kupujemy gotową jednostkę do pracy - nie musimy się zastanawiać nad wyborem monitora, klawiatury czy też kamerki internetowej. Całość zestawu komputera stacjonarnego dla ucznia może więc wynieść znacznie drożej.