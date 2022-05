Polska przekazuje Ukrainie samobieżne haubice AHS Krab 155 mm. To nasze najnowsze działa

Krab przystosowany jest do amunicji odpowiadającej normom NATO. Stosuje się klasyczne pociski odłamkowo-burzące o donośności ok. 32 km oraz odłamkowo-burzące z gazogeneratorem o donośności ok. 40 km. Pociski te posiadają głowice wybuchowe o masie 10 kg i mają masę odpowiednio 40,3 kg i 43,5 kg.