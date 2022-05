COVID-19 szaleje w Korei Północnej. Nawet Kim Dzong Un przestraszył się epidemii

Choć północnokoreańska propaganda głosi wielkie i wspaniałe rzeczy o tamtejszym narodzie, Kim Dzong Un bez wątpienia zdaje sobie sprawę do jakiej nędzy doprowadził on i jego poprzednicy. Mieszkańcy Korei Północnej nie mają dostępu do nowoczesnej (często: jakiejkolwiek) służby zdrowia, są chorowici i niedożywieni. Umieralność w tym kraju jest wysoka i bez epidemii koronawirusa.