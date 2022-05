Ukraińcy dostali broń jak z filmów science fiction. Belgijskie karabiny FN F2000 już w rękach żołnierzy

FN F2000 to belgijski karabinek szturmowy firmy Fabrique Nationale de Herstal. To współczesna konstrukcja typu bullpup na amunicję 5,56 × 45 mm NATO, która została zaprojektowana na przełomie XX i XXI wieku i weszła do służby w armii belgijskiej w 2001 r. Produkowany jest w wielu wersjach.