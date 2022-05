Rosyjskie rakiety wybuchają 20 km od polskiej granicy. Nalot na okolice Lwowa

Andrij Sadowy, mer Lwowa, twierdzi, że nie ma żadnych informacji, by którakolwiek z rosyjskich rakiet trafiła w jakikolwiek miejski cel. Wygląda na to, że w drodze wyjątku rosyjscy zbrodniarze strzelali tylko do celów wojskowych. Warto też dodać, że baza ta jest już atakowana po raz trzeci. Po pierwszym ostrzale życie straciło 30 osób.