Ukraińcy opublikowali film z lotów zaopatrzeniowych do Azowstalu. Niewiarygodne nagranie z brawurowej misji

Załogi ukraińskich śmigłowców Mi-8 musiały przedzierać się przez ponad 100 km gęstej rosyjskiej obrony przeciwlotniczej skoncentrowanej wokół Mariupolu i huty Azowstal. Za każdym razem helikoptery z powodzeniem dostarczały to, co było potrzebne do kontynuowania oporu: żywność, wodę pitną, lekarstwa i amunicję dla obrońców miasta.