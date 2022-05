Blokują całe miasta i zamykają ludzi w klatkach. Chiny walczą z COVID-19 na niespotykaną dotąd skalę

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele WHO zaapelowali do władz Chińskich wyjaśniając, że polityka "zero covid" skazana jest na porażkę. Rządzący uważają jednak, że pandemię można kontrolować. Tak radykalne rozwiązania jak w Szanghaju spowodowane są najprawdopodobniej strachem przed tym, że gdyby wirus faktycznie rozniósłby się po kraju, służba zdrowia nie poradziłaby sobie z tak dużą liczbą pacjentów. Problemy wizerunkowe to ostatnie, co potrzebne jest przewodniczącemu partii - tym bardziej że XI Jinping zdaje sobie sprawę, że jesienią odbywa się XX zjazd. Chorzy w szpitalach, które nie są w stanie ich przyjąć, to kiepski wizerunkowy symbol.