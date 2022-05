Kolejny sukces ukraińskich Neptunów. Rosyjska fregata Admirał Makarow płonie na morzu

Admirał Makarow to fregata Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej typu Admirał Grigorowicz. Do tej pory wybudowany trzy podobne okręty tej klasy. Wszystkie powstały w stoczni Jantar w Obwodzie Kaliningradzkim. Fregata rakietowa Admirał Makarow weszła do służby 27 grudnia 2017 r. i jest najmłodszym okrętem z serii.