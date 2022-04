Rosjanie zabijają cywilów i kradną na potęgę. Wstrząsające doniesienia z Ukrainy

Rosyjscy wojskowi nie zasługują na miano żołnierzy. To raczej banda złodziei i morderców. Zdjęcia docierające do nas w ten weekend są po prostu przerażające. Rosjanie urządzili sobie w ukraińskich miastach safari. Strzelali do cywilów i kradli ich majątek. Jak do tej pory najbardziej poszkodowane miejscowości to Bucza i Irpin w okolicach Kijowa.