Gospodarz programu, Olga Skabejewa opisała szczyt zorganizowany tego dnia przez Stany Zjednoczone w bazie Ramstein w Niemczech w celu omówienia zwiększenia zdolności obronnych Ukrainy. Miał to być znak, że wydarzenia na Ukrainie to "III wojna światowa, która nie jest już tylko operacją specjalną, z czterdziestoma krajami przeciwko nam. Oni [państwa Zachodu] wypowiedzieli nam wojnę". Przedstawiając światowych przeciwników rosyjskiej agresji jako wcielenie zła, politolog Michaił Markiełow stwierdził: "Przedstawiciele tych czterdziestu różnych krajów to dzisiejszy zbiorowy Hitler".