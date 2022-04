Fotopułapka zrobiła zdjęcie czarnego wilka. Wilczak zagraża całemu stadu i czeka go marny los

Tyle że połączenie wilka i psa to zwierzę dużo słabsze, które dziedziczy wiele psich genów odpowiedzialnych za adaptacje pokarmowe czy fizjologiczne - wyjaśnia portal polskiwilk.org.pl. Mylący dla człowieka może być fakt, że takie stworzenie zachowuje się jak wilk. To naturalne, bo od samego początku przebywa z wilkami, a kwestią wychowania zajmuje się wilczyca. Choć z wyglądu bliżej im do psa, to takie mieszańce czują się po prostu wilkami.