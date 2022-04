Nowa sytuacja sprawi, że w listopadzie najpewniej zniknie mnóstwo aplikacji ze sklepu Google Play. Będzie to rodzić bardzo ciekawe problemy. Część aplikacji była porzucona lata temu, ale inne programy są cały czas w użyciu, a ich twórcy po prostu ich nie ruszali, bo po co zmieniać coś, co działa. No i do tego, po co znowu płacić programistom, skoro nie ma takiej potrzeby?