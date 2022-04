Ukraińcy zaatakowali Moskwę. W dumę rosyjskiej floty wojennej uderzyły rakiety Neptun

Duma rosyjskiej floty na Morzu Czarnym, czyli krążownik rakietowy Moskwa, jest poważnie uszkodzony. Wiele wskazuje na to, że zaatakowali go Ukraińcy. W uderzeniu miały zostać wykorzystane pociski Neptun, najnowsze rakiety w armii ukraińskiej. Warto dodać, że to właśnie do krążownika Moskwa były skierowane słynne słowa obrońców wyspy Wężowej: Rosyjski okręcie wojenny, p!#@l się.