Trują się lewą wódą, łapią fale w Czarnobylu. Rosyjscy żołnierze pokonują się sami

Wiadomo już o co najmniej jednym zgonie rosyjskiego żołnierza w wyniku napromieniowania. To efekt barbarzyńskiej decyzji putinowskiego dowództwa, które swoim żołnierzom nakazało okupację rejonów wokół uszkodzonej elektrowni atomowej w Czarnobylu, w tym kopanie okopów w skażonej ziemi Czerwonego Lasu. Siły Rosji wycofały się już z tej okolicy, ale wielu orków nigdy już nie wróci do domów.