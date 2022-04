Phoenix Ghost nad Ukrainą. Ten całkiem nowy dron z USA ma pomóc Ukraińcom w krytycznych bitwach

Phoenix Ghost jest "zaprojektowany do działań taktycznych" i przeznaczony do atakowania celów. Wyposażony jest w głowicę optyczną, która w czasie rzeczywistym przekazuje obraz z pola walki do operatora. Kirby dodał również, że ten typ drona jest "systemem jednokierunkowym". To z kolei oznacza, że jest to rodzaj amunicji krążącej popularnie zwanej dronami - kamikadze.