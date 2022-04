Od Wietnamu, przez Polskę, do Ukrainy. M-113 to legenda na gąsienicach

M-113 nie będzie pojazdem przeznaczonym do bezpośredniej walki z rosyjskimi BMP czy BMD. Mimo to z pewnością będzie dla Ukraińców niezwykle przydatny, zapewniając im w wielu sytuacjach mobilność, podstawowe opancerzenie i podstawowe wsparcie ogniem. Co więcej, w połączeniu z ręcznymi wyrzutniami przeciwpancernymi, może być niezwykle przydatny we wspieraniu pancernych kontrataków.