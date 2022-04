Uwaga na latające kleszcze. Ugryzienie może być dotkliwe

W lesie czaić się będzie jeszcze jeden nieprzyjaciel - i to na pierwszy rzut oka bardzo podobny do przenoszących boreliozę kleszczy. Co więcej, strzyżak sarni nosi nawet potoczną nazwę sugerującą zażyłość z popularnym i nielubianym pajęczakiem: latający kleszcz. Ugryzienie może być uciążliwe, ale nie aż tak bardzo, jak w przypadku "zwykłego" kleszcza.