Ostatnie chwile Moskwy na zdjęciach. Krążownik płonie po trafieniu pociskami

Rosjanie wciąż nie informują o losach załogi. Zamieścili wprawdzie wideo, które przedstawiać ma apel marynarzy Moskwy już po zatopieniu okrętu, ale widać na nim od 100 do 150 wojskowych, podczas gdy załoga okrętu liczyła 500 osób. Nie wiadomo też, ilu faktycznie pokazanych to ekipa Moskwy, a ilu to na przykład członkowie ekipy ratunkowej.