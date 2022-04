Kartki na Wielkanoc to część polskiej tradycji. Niegdyś wysyłane za pomocą poczty, dziś kartki z życzeniami na Wielkanoc są wysyłane online. Wydawać by się mogło, że stworzenie i wysłanie fajnej, spersonalizowanej elektronicznej kartki na święta to rzecz wymagająca zarówno znajomości obsługi komputera jak i talentu graficznego. Jednak rzeczywistość jest inna - dzisiaj wystarczy nam okno przeglądarki lub po prostu telefon, by stworzyć piękną kartkę na Wielkanoc ze spersonalizowanym życzeniami.