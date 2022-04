Ukraińcy pierwszy raz pokazali Javelina w akcji. Zobacz, jak niszczy rosyjski czołg

Pociski przeciwpancerne Javelin trafiły do Ukrainy jeszcze przed wojną i są cały czas dostarczane obrońcom przez USA. Tylko w ostatnich dniach do Ukrainy trafiło 2000 Javelinów. Do tej pory jednak nie widzieliśmy żadnego ataku z wykorzystaniem Javelinów. Wiadomo, że są one niezwykle skuteczne. Na 211 odpalonych pocisków 200 osiągnęło i zniszczyło cel.