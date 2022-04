Javelin niszczy rosyjski czołg. Ukraińcy pierwszy raz pokazali nagranie. Zobacz potężną broń w akcji

Ukraińcy opublikowali pierwsze nagranie, na którym widzimy, jak pocisk Javelin niszczy rosyjski czołg T-72. Ta amerykańska broń w rękach Ukraińców jest wyjątkowo skuteczna. Do naszych wschodnich sąsiadów, którzy padli ofiarą rosyjskiej agresji trafi kolejne 2 tysiące tych świetnych rakiet przeciwpancernych.



Pierwsze potwierdzone filmem użycie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin w Ukrainie. Na wideo, które pojawiło się w sieci widać, że do zasadzki na rosyjski czołg Ukraińcy wykorzystali wart 80 tys. dolarów pocisk i zwykłą, aluminiową drabinkę.



Pociski przeciwpancerne Javelin trafiły do Ukrainy jeszcze przed wojną i są cały czas dostarczane obrońcom przez USA. Tylko w ostatnich dniach do Ukrainy trafiło 2000 Javelinów. Do tej pory jednak nie widzieliśmy żadnego ataku z wykorzystaniem Javelinów. Wiadomo, że są one niezwykle skuteczne. Na 211 odpalonych pocisków 200 osiągnęło i zniszczyło cel.