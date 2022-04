Dobre laptopy dla studenta mogą być naprawdę różne. Jedni potrzebują po prostu lekkiego laptopa do podstawowych zadań, ale laptop dla studenta architektury, informatyki, czy budownictwa często powinien być wyposażony w wydajny procesor, tak by sprostać zadaniom jakie stawia przed nimi specjalistyczne oprogramowanie. Oczywiście można liczyć na połączenie lekkiego i wydajnego laptopa, ale w takim wypadku możemy być pewni, że winduje to równocześnie cenę. Warto też mieć na uwadze, że taki laptop będzie służył nie tylko do nauki, ale również do rozrywki. Jeśli nie do grania, to na pewno do oglądania filmów - trzeba więc zadbać o dobry ekran i głośniki.