W cenie około 3000 zł można kupić tańsze modele komputerów AIO (All In One), bądź całkiem wydajne mini-PC wyposażone w najnowsze procesory Ryzen 7 serii 5000. Jeśli chodzi o klasyczne komputery desktop w obudowie tower, to obecnie warto celować wyłącznie w modele z kartami GeForce GTX 1650, a przy okazji z w miarę nowoczesnymi procesorami (poniżej 10-tej generacji Intel Core, czy AMD Ryzen serii 3000 nie warto się cofać). Wszystkie pozostałe dedykowane karty graficzne w komputerach za 3000 zł albo są wyraźnie wolniejsze (GT 1030 czy GTX 1050), albo też niewiele szybsze, ale za to sporo starsze (GTX 1060).