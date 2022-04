Pocisk M982 Excalibur to militarne dzieło sztuki, który może być głównym atutem w rękawie ukraińskich artylerzystów. Ten pocisk trafia w cel dzięki systemowi naprowadzania nawigacji bezwładnościowej i satelitarnej. To ostatnie jest kluczowe, bo do celnego strzału wystarczy znać współrzędne celu, a nie oświetlać go laserem.