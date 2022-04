Gepard będzie polował na śmigłowce i drony. Niemcy wysyłają do Ukrainy systemy przeciwlotnicze

Prowadzi to do łatwo wyczuwalnych bocznych drgań wieży, które jednak nie mają wpływu na miejsce trafienia. Szybkostrzelność wynosi 550 strzałów na minutę na armatę, co daje łączną szybkostrzelność 1100 strzałów na minutę. Gepard mógłby wystrzelić cały zapas amunicji w mniej niż czterdzieści sekund.