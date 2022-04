Idąc ulicą spostrzegasz, że z naprzeciwka nadbiega w twoim kierunku pies. Żadnego właściciela nie widać w zasięgu wzroku. Znowu komuś pies zwiał z podwórka, masz nadzieję, że nie jest niebezpieczny. Próbujesz dostrzec czy to raczej labrador, czy jednak amstaff. Mrużysz oczy, ale wciąż nie możesz dostrzec co to za rasa. I wtedy pies odzywa się do ciebie ludzkim głosem.