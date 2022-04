Po zmroku wychodzą na balkony i krzyczą na cały głos. Tak w Szanghaju protestują przeciwko lockdownowi

Nie dość, że lockdown w Szanghaju wprowadzono z zaledwie kilkugodzinnym wyprzedzeniem, to ma on niezwykle twarde reguły. Wszystkie firmy, które nie są potrzebne dla codziennego funkcjonowania, musiały zaprzestać działalności. Dotyczy to nie tylko małych biznesów, ale również ogromnych fabryk. Swoje linie produkcyjne wstrzymały więc m.in. Tesla czy GM, co może odbić się na rynku motoryzacyjnym. Zawieszono transport publiczny, zamknięto mosty i tunele, a także ograniczono wykorzystanie autostrad (osoby wyjeżdżające z miasta muszą przedstawić negatywny wynik testu). Mieszkańcy mają bezwzględnie pozostawać w domach.