Chińczycy zbroją sojuszników Rosji. Do Serbii przyleciał właśnie duży transport broni

Associated Press informuje, że w minioną sobotę na lotnisku w Belgradzie wylądowało sześć należących do chińskich sił powietrznych samolotów Y-20. Na pokładzie znajdowały się HQ-22, a więc systemy ziemia-powietrze przeznaczone dla serbskiego wojska. Ministerstwo obrony Serbii odmawia dziennikarzom komentarza i nie chce mówić o tych dostawach, co jest co najmniej niepokojące.