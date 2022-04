Film dnia: co tam wojna i bombardowania. Porządek w mieście musi być

W swoim najnowszym orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja szykuje się do ponownego mocnego uderzenia. Celem będzie Donbas i Charków. Jeśli to prawda, to w tym drugim mieście trwa teraz cisza przed burzą. Zbigniew Parafianowicz z "Dziennika Gazety Prawnej", który jest w Charkowie, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Charków doznał bardzo dużych strat w ostatnich tygodniach, ale "ostatnie dwa, trzy dni można powiedzieć, że jest spokój".