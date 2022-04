Aerorozvidka, czyli tajna broń Ukrainy. Z pomocą dronów i quadów niszczą Rosjan

RKG-1600 Służy do zwalczania celów opancerzonych o grubości do 125 mm. Granat wyposażony jest w ładunek kumulacyjny. Posiada zapalnik, który powoduje wybuch granatu z chwilą uderzenia w przeszkodę. Na torze lotu stabilizują go 4 lotki umieszczone w rękojeści.